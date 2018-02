PSG confirma fissura, Neymar perde jogo contra o Real e deve ficar um mês fora

Novos exames realizados na noite desta segunda-feira trouxeram más notícias ao torcedor do Paris Saint-Germain. Neymar está fora do jogo contra o Real Madrid e deve ficar cerca de um mês ausente dos gramados. Além da entorse no tornozelo direito, o clube confirmou uma fissura no quinto metatarso do mesmo pé em comunicado divulgado nas redes sociais. O zagueiro Marquinhos, outra preocupação, sofreu uma lesão muscular de grau um na perna esquerda.

O PSG não precisou um tempo exato para a recuperação de Neymar, mas o GloboEsporte.com apurou que não deverá ser menor que um mês, o que também provavelmente o afastará dos amistosos da seleção brasileira contra Alemanha e Rússia no fim de março. A convocação de Tite acontecerá nesta sexta-feira – e Marquinhos também tem presença incerta.

Neymar retornou ao Hospital Americano de Paris na noite desta segunda para realizar um novo exame de imagem no tornozelo direito. Ele se machucou num lance aos 31 minutos do segundo tempo na vitória sobre o Olympique de Marselha, domingo, pelo Campeonato Francês, e deixou o campo chorando.

Durante o dia, o jogador foi examinado no centro de treinamento do Paris Saint-Germain e fez tratamento – desde as primeiras horas da manhã ele já estava com o pé imobilizado. Exames iniciais chegaram a gerar a expectativa de que Neymar poderia estar em campo no dia 6 de março, contra o Real, no Parque dos Príncipes, mas ficou constatada que a lesão é mais grave do que parecia.

Caso o prazo de um mês seja confirmado, Neymar poderia voltar na decisão da Copa da Liga Francesa, contra o Monaco, no dia 31 de março, logo após a pausa para as datas Fifa. Ele perderia no total seis jogos do PSG entre Campeonato Francês, Copa da França e Liga dos Campeões.

