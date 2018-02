Reitora da Ufal recebe doação de terreno para construção do Campus Penedo

A reitora da Universidade Federal de Alagoas (Ufal), Maria Valéria, assinou nesta segunda, 26, na Prefeitura de Penedo, o título de posse da área onde será construída as instalações da universidade na cidade. O ato ocorreu na presença do prefeito Marcius Beltrão (PDT), vereadores e professores da Unidade Penedo.

Com a sinalização da liberação dos recursos, que ocorreu por intermédio do ministro do Turismo Marx Beltrão (PMDB), as obras devem iniciar ainda este ano. Devendo todos os trâmites e entrega de documentos ocorrer até o final de março.

“Este é um momento muito importante de termos efetivamente o nosso Campus Penedo, para o bom funcionamento dos cinco cursos. E a melhor notícia que tivemos semana passada foi com o ministro Marx Beltrão, que intermediou uma reunião com o ministro da Educação Mendonça Filho, que sinalizou positivamente para a liberação de R$ 7 milhões. Teremos uma estrutura adequada para os cursos de graduação com fortalecimento da pesquisa e extensão”, garantiu a reitora Maria Valéria.

A interiorização da universidade em Penedo teve início em 2006, ainda na primeira gestão do prefeito Marcius Beltrão, junto ao então deputado federal Rogério Teófilo. Hoje, em seu terceiro mandato, mais passo para o ensino superior no município.

“Hoje a universidade se consolida em Penedo com seu próprio campus, o maior sonho da comunidade acadêmica. São cinco cursos que nos traz muitas alegrias e, agora, a legalização do terreno. Quero agradecer ao Dr. Estelio e ao deputado Sérgio Toledo pelo envolvimento na realização deste sonho. Quero para parabenizar ainda, aos que fazem a universidade, diante dos relevantes serviços prestados ao povo de Penedo. A Universidade Federal de Alagoas fazendo história”, concluiu o prefeito de Penedo.

por Roberto Miranda