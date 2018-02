Técnicos do BNDES fundo cultural visitam Penedo para aprovação de projetos na cidade

Técnicos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, BNDES- Fundo Cultural, que apoia o Patrimônio Cultural Brasileiro estão em Penedo desde a última segunda-feira (26), visitando as obras e prédios históricos restaurados no Centro histórico do município e que serão utilizadas nos projetos enviados a instituição. O principal objetivo da visita é conversar com as equipes e instituições envolvidas, com o objetivo de entender melhor cada um dos projetos, conhecer o planejamento das atividades no município como um todo, além conhecer Penedo e seus equipamentos culturais, de lazer e turismo.

Entre os projetos que foram apresentados está à instalação do Centro de Referência do rio são Francisco que funcionará no antigo Chalé dos Loureiros, uma das restaurações contempladas pelo PAC das cidades históricas.

Durante a reunião inicial ocorrida no auditório da Biblioteca Pública na tarde da ultima segunda (26) ocorreram a demonstração dos projetos, que poderão ser financiados pelo BNDES, com a presença do Prefeito de Penedo Marcius Beltrão, vice Ronaldo Lopes, secretários municipais e dos técnicos do BNDES Renata Del Vecchio, do Departamento de Economia da Cultura, Técnica Gabriela de Paula, o Gerente Roy Frankel, ambos do Departamento de Prioridades, e a técnica Ana Carolina Varejão, do Departamento da Regional Nordeste,.

De acordo com os técnicos, o BNDES investe continuamente na preservação do patrimônio cultural brasileiro, com o objetivo de valorizar a memória do país e potencializar a capacidade do patrimônio cultural de gerar desenvolvimento econômico e social, devendo para isso encaminhar as solicitações de apoio financeiro seguindo as orientações do roteiro de apresentação de projetos de preservação e revitalização do patrimônio cultural brasileiro. Dessa forma a visita dos técnicos em Penedo, faz parte dos procedimentos realizados para obtenção do financiamento.

Durante a reunião o Prefeito Marcius Beltrão apresentou a todos os presentes PGSUS, Programa de Inovação em Qualificação médica no âmbito do SUS, detalhando seus objetivos, na qual as inscrições para alunos e preceptores estão abertas até o próximo dia 9 de março. O PGSUS é uma pós-graduação médica latu sensu no âmbito do SUS, com atuação em rede, que aplica sistemas de inovação nos serviços, nos processos, na estrutura organizacional e principalmente na divulgação de resultados.

Nessa terça-feira (27), os técnicos visitaram diversos prédios restaurados em Penedo, entre esses, locais esses em que estão inseridos os projetos relacionados à cultura e preservação da memoria imaterial , entre esses: Chalé dos Loureiros, Vila Lessa, Cine Penedo, Convento franciscano, Casa do patrimônio, Theatro Sete de setembro. Na ocasião os técnicos estavam na companhia do Vice Prefeito Ronaldo Lopes, do Superintendente estadual do IPHAN Mário Aluísio, entre outras autoridades.

A visita encerra-se na manha dessa quarta-feira (28), com a reunião final, onde serão explicitados os próximos passos, para a aprovação dos projetos apresentados.

Fonte: Assessoria