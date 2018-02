Autor de estupro a menor de 12 anos é identificado com exame de DNA

O promotor de justiça da comarca de São José da Tapera, Max Martins, pede a condenação do réu João Antônio Fontes Pereira dos Anjos por estuprar uma criança de apenas 12 anos no ano de 2012, no Sertão de Aagoas. Exame de DNA feito por peritos do Laboratório de Genética Forense, da Perícia Oficial do Estado de Alagoas (POA), comprova autoria do acusado.

De acordo com o promotor, o pedido de condenação se respalda em provas testemunhais e documentais. “As provas são contundentes. O exame de conjunção carnal deu positivo e indicou a violência sexual”, disse Max Martins. O exame de DNA na calcinha da vítima, que estava manchada de sangue e sêmen, comprovou 100% de compatibilidade entre os materiais analisados, mesmo seis anos após o crime.

“A análise do perfil dos cromossomos autossômicos e sexuais permitiu identificar na amostra de sangue misturado a sêmen os perfis completos das duas pessoas envolvidas no caso, comprovando tecnicamente o estupro e a autoria do crime”, detalhou Rosana Coutinho, chefe do Laboratório de Genética Forense.

A juíza Marcela Waleska Costa Pontes de Mendonça já decretou a prisão preventiva do acusado e o julgamento deve ocorrer em breve.

O caso

O crime ocorreu no município de São José da Tapera quando a menina retornava para casa por volta das 19h, quando, ao passar por uma rua pouco iluminada, foi surpreendida e agarrada pelo acusado, que a puxou pelos cabelos e braços, tapou a sua boca e a arrastou até um curral. No local, o réu conseguiu imobilizar a vítima, e, com um revólver em punho, passou a lhe ameaçar de morte e agredi-la fisicamente, ocasião em que também praticou o estupro.

Com Ascom MPE