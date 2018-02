Governo entrega 4 mil cestas nutricionais a gestantes nesta quinta-feira (1º)

O governador Renan Filho participa nesta quinta-feira (1º) da entrega de cerca de 4 mil cestas nutricionais do Programa Estadual de Complementação Alimentar e Nutricional destinadas a duas mil gestantes e nutrizes da capital alagoana, com cada uma delas tendo direito a receber duas cestas. A solenidade acontece a partir das 9h, no Centro Cultural e de Exposições Ruth Cardoso, no bairro de Jaraguá.

A ação faz parte das políticas públicas em prol da população em situação de vulnerabilidade social que avançam em todo Estado, coordenada pela Secretaria de Estado da Assistência e Desenvolvimento Social (Seades).

De acordo com levantamento feito pela Superintendência de Segurança Alimentar e Nutricional, até o momento 60 mil cestas já foram entregues nos 102 municípios alagoanos. O objetivo é que esse número aumente, para isso, a secretaria trabalha para orientando os municípios na realização de buscas ativas para identificar mulheres com perfil para o programa.

Na ocasião, as beneficiárias levarão para casa as cestas referentes aos meses de janeiro e fevereiro. Além disso, elas terão à disposição diversos serviços, como aferição de pressão cardíaca, testes rápidos de saúde, consultas médicas e encaminhamentos para pré-natal e oficina de confecção de brinquedos lúdicos com as multiplicadoras do Programa Criança Feliz.

Para ser atendida pelo programa, a gestante ou nutriz de até 6 meses inserida no CadÚnico deve procurar a unidade de saúde na qual é referenciada e receber o encaminhamento para realizar o cadastro em um dos Centros de Referência de Assistência Social (Cras).

As cestas são certificadas pelo Inmetro e compostas por 14 itens fundamentais para combater a desnutrição de gestantes e recém-nascidos. Entre os itens estão aveia, proteína, cálcio e ferro. O recurso para aquisição é proveniente do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza (Fecoep), que vem investindo para garantir segurança nutricional às gestantes.

Fonte: Agência Alagoas