PC confirma que Baixinho Boiadeiro matou vereador para vingar morte de seu pai

Após anunciar que os homicídios dos vereadores por Batalha Tony Pretinho e Neguinho Boiadeiro não tinham ligação entre si, a Polícia Civil de Alagoas voltou atrás na informação e confirmou que a morte de Tony Pretinho, ocorrida em 15 de dezembro do ano passado, foi planejada pela família boiadeiro por vingança.

Durante a coletiva de imprensa, realizada na tarde desta quarta-feira, 28, a Cúpula de Segurança Pública disse que José Márcio Cavalcante, conhecido como “Baixinho Boiadeiro”, e seu capanga Thiago Mariano Tenório, foram os responsáveis pelo assassinato de Tony Carlos Silva de Medeiros, o Tony Pretinho.

“A motivação do crime foi o fato de Tony Pretinho ser aliado político da atual prefeita de Batalha, Marina Dantas e ter, segundo Baixinho Boiadeiro, ligação com a morte de seu pai, Adelmo Rodrigues de Melo, o Neguinho Boiadeiro, em novembro de 2017″, afirmou o delegado Fábio Costa, diretor regional da PC, em Arapiraca.

De acordo com o delegado João Marcelo de Almeida, titular da Delegacia Regional de Santana do Ipanema, a Polícia Civil chegou a conclusão da autoria do crime após análises realizadas nas cápsulas de pistola recolhidas em frente à residência de Emílio Dantas, rival da família Boiadeiro, que trocou de tiros com Baixinho Boiadeiro no mesmo dia da morte de Neguinho Boiadeiro.

Os peritos do Instituto de Criminalística analisaram as cápsulas encontradas durante o atentado a Emílio Dantas e as perfurações nas costas de Tony Pretinho e constaram que saíram da arma de Baixinho Boiadeiro, uma pistola 9 mm. Além disso, descobriram que o tiro na cabeça da vítima veio de uma espingarda calibre 12, e foi efetuado com Thiago Mariano”, relatou o delegado.

Os autores do crime ainda não foram presos e continuam sendo procurados pela Polícia Civil. No início deste mês, Baixinho Boiadeiro postou um vídeo no YouTube contando sua versão sobre o assassinato de seu pai, Neguinho Boiadeiro. Na oportunidade, ele confessou que se envolveu em um tiroteio com Emílio Dantas, um rival da família Boiadeiro, e pediu a juíza da Comarca de Batalha que revogasse sua prisão para que pudesse se defender em liberdade.

Sobre o vídeo, a Polícia Civil informou que Baixinho Boiadeiro quis desviar a atenção das forças policiais para o crime cometido por ele.

Na tentativa de conseguir prender os acusados, uma operação foi realizada nesta manhã em Batalha. Contudo, apenas Jadielson Batista, outro capanga de Baixinho Boiadeiro, foi preso por porte ilegal de arma de fogo após ser flagrado com um revólver calibre 38. A Polícia Civil garantiu que Jadielson Batista não tem participação com a morte de Tony Pretinho.

