Semthas continua entrega das cestas nutricionais na zona rural de Penedo

A Prefeitura de Penedo por meio da SEMTHAS- Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social continua cumprindo o cronograma das ações do Programa, destinado às gestantes e Nutrizes em situação de vulnerabilidade social e insegurança alimentar e nutricional, na zona rural de Penedo. Na última terça-feira (27) foi a vez das gestantes e nutrizes do Povoado Palmeira Alta, durante a amanhã e Santa Margarida a tarde.

Um total de 27 entregas de Cestas Nutricionais e mais 12 novos cadastros em Palmeira Alta e 40 entregas de Cestas Nutricionais e mais 16 novos cadastros em Santa Margarida. Totalizando 67 gestantes e nutrizes beneficiadas pelo Programa, com mais 28 cadastros realizados.

No dia anterior (26), outras 30 gestantes e nutrizes foram contempladas com a entrega da Cesta Nutricional, no Povoado Ponta Mofina, onde também ocorreu também uma palestra sobre as condicionalidades do Programa com as equipes da Semthas e também do NASF- Núcleo de Apoio a Saúde da Família, abordando a alimentação saudável, usando os itens que compõem a Cesta nutricional. Nesse mesmo dia, foram feitos 8 novos cadastros de gestantes da comunidade.

No Povoado Capela, 25 gestantes e nutrizes foram beneficiadas pelo programa, o encontro do grupo de gestantes, teve como tema as condicionalidades do Programa e sua relação com a saúde e assistência social. Já na Marituba do Peixe, 10 gestantes e nutrizes foram beneficiadas.

Fonte: Assessoria