Servidores do Detran-AL em greve recusam pedido de trégua do Governo

Os servidores do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), em greve desde o início do mês, recusaram o pedido de trégua de 8 dias feito pelo Governo do Estado. A decisão foi tomada em assembleia da categoria, realizada nesta terça-feira (28). Assim, a paralisação total está mantida.

A proposta de trégua foi feita pela Secretaria de Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio (Seplag) na segunda (26), durante audiência mediada pelo desembargador Tutmés Airan, do Tribunal de Justiça de Alagoas (TJ-AL), que determinou a manutenção de 50% dos serviços, o que ainda não foi cumprido.

A decisão pela recusa será apresentada em uma nova reunião com o Governo e a Justiça, marcada para o próximo dia 8 de março.

Segundo o presidente do Sindicato dos Servidores do Detran de Alagoas (Sinndal), Roberto Martins, a categoria estava disposta a atender aos pedidos do Governo e do desembargador, mas mudaram de ideia após duas situações ocorridas antes da assembleia.

“Hoje tínhamos agendado com o Hemoal para realizar a coleta de sangue de alguns servidores, para ajudar as vítimas de acidentes de trânsito no carnaval. Elas usariam algumas salas da sede do Detran. Ao chegar, fomos informados que a direção havia nos barrado, e só liberaria a entrada do Hemoal e dos servidores se a greve fosse encerrada’, explica Martins.

O outro problema tem relação com salários. “O ânimo já estava alterado por causa do problema com a doação de sangue, mas depois ficamos sabendo que os salários não foram creditados na nossa conta. Como o governo pede uma trégua e, ao mesmo tempo, proíbe a gente de entrar no Detran e suspende os salários, sem avisar?”, questiona o presidente do sindicato.

Procurada pela reportagem, a assessoria de imprensa do Detran informou que não procede a informação de que os servidores e o Hemoal foram impedidos de entrar no órgão.

O que houve, continua a assessoria, é que na terça (27), o sindicato tentou agendar a coleta de sangue na sede do órgão, mas a direção achou que, pela greve, a adesão seria pequena e que seria melhor realizar algo do tipo após o fim da paralisação.

Ainda segundo a assessoria, na manhã desta quarta o órgão não foi procurado nem pelos servidores nem por nenhum representante do Hemoal para realizar a coleta.

Com relação ao pagamento dos salários, o Detran confirma que não foram pagos, mas não soube dizer o porquê, e garantiu que não se trata de retaliação por causa da greve.

A assembleia foi realizada durante a manhã, em frente à sede do órgão, e contou com a participação de representantes da Central Única de Trabalhadores (CUT).

