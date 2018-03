Avaí vira sobre o Flu e larga na frente por vaga à quarta fase da Copa do Brasil

Foi com boa marcação e rápidos ataques que o Avaí superou o Fluminense, na noite desta quinta-feira, no Niltão, por 2 a 1. De virada, com melhor atuação do que o adversário, especialmente no segundo tempo, o time catarinense virou com gols de André Moritz e Romulo. Ibañez abriu o placar no primeiro jogo da terceira fase da Copa do Brasil.

No próximo dia 15, às 21h30 (de Brasília), em Florianópolis, no estádio da Ressacada, as duas equipes irão definir o classificado à quarta fase. O Avaí passa em caso de vitória e empate. O Tricolor precisa ganhar por dois gols de diferença. Caso vença por um, a vaga será decidida nos pênaltis. Na edição 2018 do torneio, o regulamento não prevê o gol fora de casa como critério de desempate.

No domingo, pelo Carioca, o Flu enfrenta o Volta Redonda. Jogo às 17h (de Brasília) em Los Larios. Mesmo dia e horário em que o Avaí, pelo Catarinense, desafia fora de casa o Joinville.

Fonte: Globoesporte