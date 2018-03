Clássico entre CRB e CSA mobiliza mais de 350 militares no domingo

A Polícia Militar definiu o esquema de segurança para o Clássico das Multidões entre CRB e CSA pela oitava rodada do Campeonato Alagoano neste domingo (4), no Estádio Rei Pelé.

De acordo com o comandante do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), Tenente-coronel Lima Neto, 351 policiais militares foram escalados para garantir a segurança dos torcedores antes, durante e após o clássico dentro e no entorno do Trapichão.

“Teremos 351 policiais militares utilizados no clássico ao todo entre a cavalaria, ronda motorizada e dentro do Rei Pelé. Nossa maior preocupação é garantir a tranquilidade para torcedores, jogadores e para nós da segurança pública. Queremos combater o comportamento dos maus torcedores. O clássico é sempre um evento atípico e tem a adversidade e precisa trazer uma sensação de segurança maior. Porque temos o antes, o durante e o pós jogo”, afirmou.

Além da Polícia Militar presente no estádio, o comandante do Bope informou ainda que no Rei Pelé haverá representantes do Juizado do Torcedor, do Ministério Público Estadual (MPE) e uma delegacia para que qualquer ato ilícito registrado durante o jogo para que o infrator seja autuado ainda no local.

A PM alertou ainda que antes da entrada dos torcedores no Rei Pelé, haverá uma rigorosa revista para inibir o acesso de materiais ilícitos nas arquibancadas. ”A revista será rigorosa para que nenhum material ilícito que consta no Estatuto do Torcedor. É importante que pessoas que utilizam motos para irem ao estádio, aconselhamos que usem outro transporte, porque é proibido entrar no estádio com capacetes. Além disso, são proibidos bastões de selfies, garrafas plásticas, apontador, bandeiras com mastro, rolos de papel higiênico, latas de cerveja, entre outros”, finalizou.

Fonte: AL24horas