Mulher e filho de três anos são atropelados por motociclista

A Polícia Civil prendeu nesta quinta-feira, 1º de março, um homem acusado de atropelar uma mulher e seu filho de 3 anos, na Avenida Comendador Gustavo Paiva. De acordo com informações da Polícia Civil, o condutor de motocicleta, Alexandro Ferreira da Silva, de 40 anos, teria avançado o semáforo e atingido as vítimas.

Mãe e filho foram socorridos e encaminhados a um hospital particular, localizado no bairro do Farol. A mulher sofreu uma fratura na perna direita e depois recebeu alta média, já seu filho ainda permanece internado em observação, com sangramento no ouvido.

Equipes da Delegacia do 6º DP, sob o comando do delegado Robervaldo Davino e agentes da Operação Policial Litorânea Integrada (Oplit), realizaram a prisão de Alexandro e o encaminharam à Central de Flagrantes I, no bairro do Pinheiro, onde foi autuado pelo crime de lesão corporal culposa, por emprego de veiculo automotor, e por se tratar de mais de uma pessoa como vítima.

Com Ascom/PC