Semthas conclui entrega de cestas nutricionais na zona rural

A Prefeitura de Penedo por meio da SEMTHAS – Secretaria municipal do trabalho, habitação e assistência Social encerrou na última quarta-feira (28), as entregas da cestas nutricionais para gestantes e nutrizes cadastrada no programa, referentes ao mês de dezembro, cumprimento assim todo o cronograma de entrega das cestas nutricionais. Foram entregues 427 cestas nutricionais na zona urbana e 202 na zona rural, totalizando 629 cestas nutricionais.

De acordo com a Coordenadora do programa das cestas nutricionais, em Penedo, a Assistente social Leidy Ane Oliveira, as entregas foram finalizadas nos Povoados Tabuleiro dos Negros e Itaporanga com a entrega de mais 51 Cestas Nutricionais, contemplando assim o total de mais 51 famílias de gestantes e nutrizes, em situação de vulnerabilidade social e insegurança alimentar e nutricional.

“Ressaltamos que quem foi beneficiada cumpriu todos os critérios de inserção e permanência no Programa. Agradeço as Secretarias de Obras e Comunicação por todo apoio e toda equipe dos Programas (cadastro único, cras e creas e também a todas as equipes de assistência social e saúde, as rádios e todos os meios de comunicação pela grande parceria. Obrigada a todas as equipes dos postos de saúde, em nome de todas as enfermeiras(os) e agentes comunitários. E Obrigada em especial às nossas gestantes e nutrizes, destacou”.

A Assistente Social destaca também a emoção de todas ao receber a cesta nutricional, com depoimentos, de que a cesta está sendo o único alimento da família, e que todo o trabalho dos profissionais envolvidos, vem mudando a vida dessas famílias.

A coordenação do programa solicita que todas as nutrizes cadastradas, que ainda não receberam a cesta nutricional favor comparecer nessa sexta-feira (2), no período da manhã, na sala do cadastro único, portando: Cartão do Programa, Identidade, Xerox do Teste do Pezinho.

Fonte: Assessoria