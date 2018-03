Sol e chuvas fracas marcam o primeiro fim de semana de março

O primeiro fim de semana de março terá sol e momentos de chuvas com curta duração em todas as regiões de Alagoas. A previsão do tempo divulgada pela Sala de Alerta da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Semarh) aponta também predomínio de sol na maior parte do dia.

Para este sábado (3), as chuvas devem cair de forma passageira durante a madrugada até o início da manhã nas regiões do Litoral e Zona da Mata. Ao longo do dia, o predomínio será de sol com temperaturas marcando os 31° C. Nas regiões do Agreste e Sertão, há possibilidade de chuvas remotas também pela madrugada, mas o sol aparece ao amanhecer e os termômetros estarão marcando 35° C.

No domingo (4), o tempo permanece com chuvas rápidas pela madrugada e nas primeiras horas da manhã. Ainda pela manhã e ao longo do dia o predomínio é de sol regiões do Litoral, Zona da Mata, Agreste e Sertão. As temperaturas variam entre 31° C no Litoral e 34° C no Sertão.

A previsão do tempo é atualizada diariamente no site www.semarh.al.gov.br, bem como no aplicativo “Semarh Tempo Alagoas” disponível nas plataformas android e iOs.



Fonte: Agência Alagoas