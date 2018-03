8ª Rodada do Alagoano tem 3 jogos no interior e o grande clássico das multidões no Rei-Pelé

Alguns desesperados para fugir do rebaixamento, enquanto que outros almejam carimbar o passaporte para as semifinais do Alagoano. Nessa configuração, seis times, em três jogos no interior do Estado, abrem a 8ª rodada do Estadual na tarde deste domingo, às 16 horas.

No Estádio Juca Sampaio, em Palmeira dos Índios, o CSE recebe o Coruripe; já em Murici, a equipe da casa abre as portas do Estádio José Gomes da Costa para disputar os três pontos com o Dimensão Saúde; enquanto que em Arapiraca, no Estádio Coaracy da Mata Fonseca, o ASA tentará afastar a má fase encarando o CEO.

CSE X CORURIPE

O Tricolor de Palmeira dos Índios segue na luta para fugir do rebaixamento. O clube se encontra na 7ª posição, com apenas seis pontos somados, um além do Murici, último colocado. A vitória é imprescindível para a equipe sonhar com a classificação.

Já o Hulk está mais tranquilo, apesar de ter perdido na última rodada para o Santa Rita, por 2 a 1. A vitória coloca o time na zona de classificação para as semifinais da competição.

MURICI X DIMENSÃO

O Verdão da Mata vive um drama na competição. Com cinco pontos, se o Estadual acabasse agora, o clube seria o rebaixado para a Segundona de 2019. Por esse motivo e ainda a duas rodadas de sobrevivência, o Murici espera ainda sobreviver a essa competição que não tem pena de ninguém. Caso seja derrotado pelo Dimensão, e Santa Rita e CSE vençam seus jogos, o Verdão já será rebaixado neste domingo.

O Dimensão ainda sonha com uma classificação. Então, é preciso vencer, e secar Coruripe, ASA e CEO também é quase que uma regra. Porém, uma derrota somada a vitórias de Santa Rita e CSE deixaria a equipe na última colocação. Atualmente está na 6ª, com seis pontos.

ASA X CEO

Eis o famoso “jogo de seis pontos”. Alvinegro e Tricolor estão colados na tabela, um atrás do outro, esperando um escorrego para subir ainda mais na classificação.

Na 4ª posição, com nove pontos, o ASA encontra-se desesperado pelo resultado positivo. Além da necessidade da vitória pela disputa da classificação, o Fantasma vive um momento de instabilidade nos bastidores. Nesta semana, mudou diretoria, técnico e preparador físico. Se o resultado positivo não vier, a possibilidade de haver dispensa no elenco é grande.

Quem não tem nada a ver com isso é o CEO. O clube é a sensação do Alagoano, ocupando a 3ª posição, com 12 pontos somados. Esta é a chance de o Tricolor chegar à semi. Se vencer, garante vaga na fase seguinte e também na Série D do Brasileiro de 2019. Mas, se não vencer, terá que cruzar os dedos e torcer bastante contra os adversários, já que folga na rodada seguinte.

CSA X CRB

Tudo pronto para o primeiro Clássico das Multidões do ano 2018, entre CRB e CSA. E será pelo Campeonato Alagoano, às 17 horas deste domingo, no Estádio Rei Pelé. É emoção, é rivalidade, é jogão de bola! O Azulão está invicto na competição, liderando com 14 pontos, e garantiu antecipadamente a classificação para as semifinais. Já o Galo ocupa a vice-liderança, com 13.

Sobre as equipes para esse confronto que promete lotar o Rei Pelé, do lado do CRB, mandante do clássico deste domingo, o time vem de um jogo no meio da semana (quarta-feira), contra o São Paulo, pela Copa do Brasil, em São Paulo, onde perdeu por 2 a 0. Portanto, o Galo, do técnico Mazola Júnior, teve menos tempo do que o CSA para descansar na semana. De qualquer maneria, esse fato foi minimizado pelo lado azulino. O goleiro Mota, por exemplo, em entrevista coletiva, disse que dentro de campo essa diferença de quem descansou mais ou quem descansou menos não existe. Em campo, ambos crescem e querem dar o seu melhor.