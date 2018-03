Projeto Conversando com o gestor do TCE é realizado no Sindspem em Penedo

O projeto Conversando com o Gestor, do tribunal de contas de alagoas (TCE/AL),tem suas ações focadas na interação entre o Tribunal de Contas de Alagoas e os seus jurisdicionados, com o objetivo de multiplicar conhecimento e agir preventivamente em relação ao controle de contas.

Dessa forma, a Escola de Contas Públicas José Alfredo de Mendonça, do TCE-AL realizou o projeto em Penedo, no auditório do Sindspem na manhã dessa sexta-feira (2), com a presença do Prefeito Marcius Beltrão, prefeito de Coruripe Joaquim Beltrão, o conselheiro diretor da Escola de Contas, Otávio Lessa, o Secretário municipal de finanças Arlindo salvador, prefeitos de outros municípios alagoanos, entre outras autoridades municipais e estaduais, para transmitir novos conhecimentos na área de controle e gestão.

De acordo o TCE, o público-alvo são gestores municipais (prefeitos, vereadores, secretários e controladores internos e outros servidores dos municípios alagoanos.

As palestras abordaram o Sistema de Controle Interno e Instituições de Controladorias Gerais Municipais, Legislação Aplicada a Normativos, Mapeamento de Processos e Definição de Fluxo, Código de Ética e Conduta e o Controle Interno. O último definido como um conjunto de atividades, planos, métodos e procedimentos interligados, com o objetivo de assegurar aos órgãos e entidades da administração pública, a preservação de seus ativos.

O palestrante Sergio Morais Studart, Auditor Federal de Finanças e Controle da Controladoria Geral da União – Regional Alagoas, abordou o tema Controle na Gestão, buscando o aprimoramento da qualidade dos serviços públicos do Tribunal de Contas de Alagoas, fortalecendo o processo contínuo de capacitações, treinamentos e transferência de tecnologia.

O Prefeito de Penedo Marcius Beltrão destacou a importância do evento para a ampliação do conhecimento, imprescindível para a administração publica.

“Um evento de extrema importância organizado pelo Tribunal de Contas do Estado. Ações como estas mostram também a preocupação dos gestores públicos com a transparência e a legalidade. Tenho plena convicção que o TCE tem feito um papel primordial em prol dos municípios. Também assinamos um termo de cooperação técnico entre a Escola de Contas do TCE e a Escola de Governo da Prefeitura de Penedo, objetivando promover a capacitação e a troca mútua de informações”, destacou o Prefeito.

Fonte: Assessoria