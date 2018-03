Com falha de Mota, CRB vence o CSA, assume liderança e derruba invencibilidade azulina

CRB e CSA se enfrentaram na tarde deste domingo (4) pela oitava rodada do Campeonato Alagoano, no Estádio Rei Pelé, em Maceió. Após falha de Mota, Juninho Potiguar marcou o gol da vitória alvirrubra e pôs o Galo na liderança do Estadual e acabou com a invencibilidade azulina na competição.

Líder e, até então, o único invicto do campeonato, um empate ou uma vitória deixaria o azulão com a vantagem pela ponta da tabela na primeira fase da competição. O time do técnico Marcelo Cabo foi melhor no primeiro tempo.

Precisando da vitória para quebrar a sequência de resultados negativos, o time regatiano entrou em campo com uma postura mais defensiva. Porém, o gol de Juninho Potiguar deixou o time mais tranquilo em campo e segurar o resultado positivo.

Na próxima quarta-feira (7), o CRB vai enfrentar o ASA em Arapiraca. Já o CSA vai receber o Coruripe, em Maceió. A rodada irá definir quem terminará a primeira fase na liderança e conseguir a vantagem decidir a semifinal em casa.

Fonte: AL24horas