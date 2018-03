Acidente entre carro e VLT em cruzamento da linha férrea em Maceió deixa dois mortos e dois feridos

Um acidente envolvendo um carro Fiat Strada e o Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) deixou duas pessoas mortas e duas feridas no cruzamento da linha férrea na Avenida Walter Ananias, próximo ao Sesc Poço, em Maceió. As vítimas ficaram presas às ferragens.

Há duas versões para o acidente, o maquinista diz que o carro seguia paralelo ao VLT, e tentou cruzar a linha férrea. Outra testemunha diz que o carro vinha por uma rua que cruza diretamente os trilhos. A Polícia Civil vai investigar o caso.

O resgate dos feridos durou cerca de 4 horas, até pouco depois do meio-dia. José de Arimateia Soares, 66, foi o primeiro a ser socorrido. A segunda foi Silvanir Lima Ramalho, 47, que saiu consciente.

O Hospital Geral do Estado (HGE), para onde as vítimas foram levadas, informou às 15h30 que Soares recebeu alta no começo da tarde. Ele sofreu uma hematoma na perna e estava com a pressão alta. Já Silvanir precisou ser encaminhada ao centro cirúrgico porque teve um trauma na perna direita.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a filha de Silvani, Danielle Lima Silva, 20, também estava no carro, mas não resistiu. Suelene Ramalho, irmã e tia das vítimas, falava com Silvani pelo celular no momento do acidente. “Ouvi tudo por telefone”, disse.

Outro homem, que também morreu no acidente, foi identificado como José Everaldo Soares Ferreira, 56, e seria o motorista do carro. Os corpos dos mortos só foram retirados das ferragens no início da tarde.

Quatro viaturas dos bombeiros foram para a ocorrência e pelo menos 14 militares fazem o socorro das vítimas. Os bombeiros usaram serras para retirar os feridos de dentro do carro.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi acionado para o socorro. O trânsito na região foi desviado para o trabalho dos socorristas.

Com o impacto do acidente, o carro capotou e foi arrastado pelo VLT.

Um homem que acompanhava o socorro disse que o motorista do carro o parou para pedir informação por volta das 8h. Eles queriam saber como chegar no PAM Salgadinho. “Eu expliquei pra eles e deu pouco tempo, ouvi a pancada. Foi muito alta. Todo mundo se assustou. Quando vim ver, eram eles”, disse Carlos Santana.

O chefe de serviço do 2º Distrito Policial, Ariel Almeida, estava no local do acidente e ouviu parentes das vítimas, que disseram que eles são de Santana do Ipanema e estavam indo ao PAM Salgadinho para consultas médicas.

O VLT começou a passar por esse trecho em novembro, quando tiveram início as viagens do Centro a Jaraguá. De acordo com o chefe de segurança da Companhia Brasileira de Trens urbanos (CBTU) no estado, Marcelo Sá, foram três acidentes desde então.

“A recomendação é que ao passar nesse trecho, no Poço e no Centro, o trem reduza a velocidade e passe a buzinar. O maquinista fez tudo certo estava entre 20 km/h e 30 km/h. O que nos foi relatado foi que o motorista estava trafegando paralelo ao trem e tentou cruzá-lo para passar para o outro lado, acreditando que daria tempo”, disse Marcelo Sá.

As viagens de VLT naquele trecho só serão retomadas após a liberação do local pelos bombeiros e a inspeção dos trilhos, para saber se não ocorreram danos na malha ferroviária.

Fonte: G1/AL