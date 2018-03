Sine Alagoas oferece oportunidades de emprego na capital e interior

A rede estadual do Sistema Nacional de Emprego (Sine) está ofertando vagas para diversos setores da economia alagoana, tanto na capital como no interior. Os interessados devem se dirigir a um posto do Sine munidos de documentos como carteira de trabalho, carteira de identidade, CPF e comprovante de residência.

As vagas da capital estão sendo ofertadas no posto do Sine Jaraguá para as seguintes funções: técnico em eletrônica (manutenção de smartphones), preparador automotivo, pintor automotivo, mecânico automotivo, operador de maquina de empilhadeira, pedreiro, controlador de pragas, carpinteiro, vendedor externo, manicure, depiladora, cabeleireiro profissional, massagista, encarregado de mercearia, caseiro, tosador e jardineiro.

O Sine Arapiraca também está ofertando vagas essa semana, são elas: consultor de vendas, operador de caixa, vendedor pracista, operador carregadeira, fiscal de loja e soldador.

Lembrando que as vagas são rotativas e somente os interessados com perfil na vaga devem se candidatar.

Fonte: Agência Alagoas