ASA já está em regime de concentração visando a vice-liderança no fim da 1ª fase

O time do ASA já está em regime de concentração para o clássico desta quarta-feira contra o CRB, no Estádio Coaracy da Mata Fonseca, pois a meta do Gigante é terminar na vice-liderança a fase classificatória do Campeonato Alagoano.

Para tanto vai ter que vencer o Galo e ainda torcer para que o CSA seja derrotado pelo Coruripe em Maceió. O ASA é terceiro colocado, com 12 pontos; e o Azulão é vice, com 14. As duas primeiras colocações são consideradas importantes para quem vai disputar as semifinais porque o jogo da volta é em casa.

O treino final para o jogo desta quarta-feira foi na manhã desta terça e após elogiar Juliano pode haver novidade no ataque: a saída de Jean Carlos para a entrada do próprio Juliano.

Uma baixa médica é o volante Coutinho, ainda em recuperação de um desconforto muscular na parte posterior da coxa. Assim, o ASA já estaria escalado para enfrentar o CRB, a partir das 21h45 desta quarta-feira, com Dida, Chiquinho Alagoano, Caíque Baiano, Lucas Bahia e Lucas Piauí; Cal, Cleidson Pink, Carlos Caaporã e André Beleza; Juliano e Rômulo.

O zagueiro Lucas Bahia se mostra otimista:

– Vejo que nossa equipe está crescendo de produção e a gente quer selar essa primeira fase com uma vitória em um clássico contra um adversário de muita qualidade.

Fonte: Gazetaweb