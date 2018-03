CSA: presidente Rafael Tenório anuncia contratação de jogador campeão da América

O presidente do CSA, Rafael Tenório, anunciou em entrevista ao repórter da Rádio Gazeta, Warner Oliveira, a contratação de um jogador “de peso” para o clube marujo. Trata-se do volante Edinho, campeão da Libertadores da América pelo Internacional de Porto Alegre, em 2006. O profissional desembarcou em Maceió nesta segunda-feira (5), e será apresentado no CT Gustavo Paiva, no Mutange, nesta terça (6).

Na oportunidade, o presidente marujo disse que o atleta chega para compor o elenco que vai disputar o Campeonato Brasileiro da Série B.

– Trata-se de um jogador muito interessante, campeão da Libertadores e que atua em duas posições dentro de campo. É um presente para a torcida azulina.

Edinho, que tem 35 anos e também atua como zagueiro, acumula passagens por outros clubes de destaque no futebol brasileiro, como Palmeiras, Grêmio e Fluminense. Nas duas últimas temporadas, o jogador defendeu as cores do Coritiba no Brasileirão.

Em 2017, porém, o CSA não teve muita sorte quando da contratação de jogador considerado “bilheteria”. É que o atacante equatoriano Daniel Angulo foi anunciado como o principal reforço do Azulão para a temporada, mas não rendeu o esperado e deixou o clube após sete jogos, tendo marcado apenas um gol – na goleada de 4×0 sobre o Parnahyba-PI, pela Pré-Copa do Nordeste.

Após a derrota por 1×0 no clássico das multidões desse domingo, o elenco do vice-líder CSA se reapresentou na tarde desta segunda-feira, no Mutange, já iniciando a preparação para a última partida da primeira fase do Estadual, contra o Coruripe, na próxima quarta, no Estádio Rei Pelé.

Fonte: Gazetaweb