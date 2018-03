Prefeitura de Maceió vai nomear 68 aprovados para a Secretaria de Educação

A Prefeitura de Maceió vai nomear 68 aprovados no concurso da Secretaria Municipal de Educação (Semed) para os cargos de professor e merendeiro. As portarias serão publicadas no Diário Oficial do Município desta quarta-feira (07). A publicação traz ainda as nomeações de dois analistas para a Secretaria Municipal de Controle Interno (SMCI).

“Serão 68 nomeações para Educação, as primeiras para começar a atender a demanda em Maceió. Outras duas vagas serão preenchidas no Controle Interno. Quero desejar a todos muito sucesso e muita boa sorte”, afirmou o prefeito Rui Palmeira.

Os candidatos convocados devem comparecer à Secretaria Municipal de Gestão (Semge) para pegar a relação dos exames admissionais. Após esta etapa passarão pela Junta Médica do Município e, estando aptos, voltam à Secretaria para tomar posse. “Os professores têm exames diferenciados dos demais servidores”, destacou o secretário de Gestão, Reinaldo Braga.

Para o ingresso no quadro funcional da Prefeitura de Maceió é necessário levar os seguintes documentos: Carteira de Identidade, CPF, Comprovante de Residência, Título de Eleitor com comprovante da última votação, Carteira Profissional, Certidão de Nascimento ou Casamento, certidão dos filhos, PIS ou PASEP, carteira de reservista, uma foto 3×4 e Certidão Negativa Cível e Criminal (Federal e Estadual).

Os servidores nomeados deverão realizar os seguintes exames de hemograma, glicemia de jejum, creatina, uréia (TGO e TGP), sumário de urina, parecer oftalmológico, raio X do tórax, parecer cardiológico (incluindo ECG, como parecer), atestado de sanidade mental (parecer do psiquiatra). Os professores ainda terão que fazer exames de vídeonasofibrolaringoscopia e Vídeo-laparoscopia (levar parecer do Otorrinolaringologista).



com assessoria