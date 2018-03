Defensoria Pública de AL divulga resultado provisório de concurso

O resultado provisório da prova oral do III Concurso Público para provimento de vagas no cargo de Defensor Público de 1ª Classe do Estado de Alagoas foi divulgado na manhã desta quarta-feira (7) no Diário Oficial do Estado (DOE).

Clique aqui para acessar o arquivo com a lista provisória dos nomes aprovados – página 158 a 161

A relação provisória dos candidatos aprovados pode ser acompanhada pelo número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética, notas provisórias nas disciplinas e nota provisória na prova oral.

Os candidatos poderão ter acesso aos espelhos de avaliação, visualizar a gravação e interpor recurso contra o resultado provisório na prova oral, das 9 h do dia 12 de março às 18 h do dia 16 de março no site do Cespe, por meio do sistema eletrônico de interposição de recurso.

No recurso o candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em sua defesa, o recurso considerado inconsistente ou intempestivo será preliminarmente indeferido.

O resultado final da prova oral e de convocação para a inscrição definitiva, para a entrega dos documentos referentes à avaliação de títulos e para a perícia médica dos candidatos que se declararam com deficiência será publicado no DOE e divulgado no site do cespe na provável data de 26 de março.

Fonte: G1/AL