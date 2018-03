Greve do Detran: espero que acabe; servidores ganham os maiores salários do estado, diz governador

O governador de Alagoas, Renan Filho (PMDB), fez duras críticas à greve dos servidores do Departamento Estadual de Trânsito de Alagoas (Detran). A categoria cruzou os braços em 1º de fevereiro, em uma paralisação por tempo indeterminado.

O governador disse que o salário dos servidores são maiores do que os do Poder Judiciário, e que não pode criar uma “categoria supervalorizada”.

“Espero que a greve acabe. Os servidores do Detran já ganham os maiores salários do estado. Um servidor de nível médio do Detran ganha de 6500 a 7 mil reais ou seja, ganha mais do que o Poder Judiciário . Isso precisa ser dito pela imprensa”, disse Renan Filho, que falou sobre o assunto em entrevista durante o lançamento do Programa Ponte, que cria mais 127 leitos de retaguarda em hospitais da capital e interior.

“Greve deve ser colocada quando há mal remuneração; quando há atraso de salário. Coisas como esta precisam ser ditas, porque se não, a gente vai criando uma categoria supervalorizada, em detrimento de outras. O Brasil vive hoje um crise financeira sufocante, e greve para aumento de salário para quem já ganha muito é coisa que precisa ser debatida com profundidade”, disparou o governador.

SINDICATO

Sobre as críticas do governador, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Detran, Roberto Martins, lamentou as palavras utilizadas e acredita que ele está equivocado quanto ao entendimento do que os servidores desejam.

“É lamentável que tenha escolhido atacar a classe trabalhadora e que esteja tão mal assessorado. Não acredito que o governador esteja mentindo, mas sim que sua assessoria não passou a dimensão do problema que temos no Detran. Nós não queremos comparar nossos salários ao de servidores de outras classes, mas sim aos que também fazem parte da Segurança Pública do Estado, onde nós temos os mais baixos salários”, defendeu Roberto, que fez um convite ao governador.

“Gostaríamos de nos reunir, se ele aceitar nos receber no Palácio, para discutir o plano de cargos e carreiras e comparar com o de Policiais Militares e Agentes Penitenciários, por exemplo”, completou o presidente do sindicato.

Fonte: TNH