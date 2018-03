Hospital em Penedo é autuado por descarte irregular de lixo e falta de licença

A Fiscalização Preventiva Integrada (FPI) do Rio São Francisco autuou um hospital filantrópico em Penedo, na região do Baixo São Francisco de Alagoas, porque o estabelecimento não tinha licença ambiental e também não estava fazendo o descarte do lixo da forma correta. A informação foi divulgada nesta quarta-feira (7).

O nome do hospital não foi divulgado. Os fiscais constataram que havia irregularidades no acondicionamento, armazenamento e destinação dos resíduos sólidos.

Os resíduos contaminados estavam misturados aos resíduos comuns e tinham como destino final o lixão de Penedo. A soma do valor das multas é de aproximadamente R$ 22 mil.

Os fiscais também constataram que o prédio não tinha telas de proteção contra insetos, nem placas indicativas em alguns setores. O hospital também não apresentou o certificado contra incêndio e pânico, a sala do gerador de energia precisa ser adequada.

Além disso, os fiscais constataram que falta a anotação de responsabilidade técnica da manutenção dos aparelhos de ar condicionado, e da empresa que coleta, transporta, trata e destina os resíduos de saúde.

“A fiscalização nas unidades de saúde tem grande importância na proteção do meio ambiente e dos recursos hídricos. Elas lidam diretamente com materiais químicos de alto poder de contaminação, além dos resíduos sólidos de serviço de saúde, que precisam de uma destinação adequada”, explicou Maciel Oliveira, vice-presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco.

A FPI é encabeçada pelo Ministério Público Estadual e tem a participação de vários órgãos como Secretaria de Estado de Saúde, Instituto do Meio Ambiente (IMA) e Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas (CREA), além dos policiais do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPA).

Fonte: G1/AL