Secretaria de Educação passa a ofertar aulas para EJA no horário vespertino em Penedo

Um antigo sonho e anseio dos alunos da Educação de Jovens e Adultos e pais de portadores de necessidades especiais que também esperavam por aulas no período vespertino se tornou real esta semana, quando os alunos tiveram a aula inaugural do curso EJA no horário da tarde nesta terça-feira (06). Com sala provisória no Complexo Educacional e Esportivo Dr Alcides Andrade, os alunos puderam ter as primeiras orientações do curso e conhecer o espaço onde passarão parte do dia.

Para a Coordenadora da Educação Especial, Gleide Lima, esse era um sonho antigo de pais que solicitavam esse horário, pois resistiam em matricular seus filhos no período noturno, alguns porque achavam o término da aula muito tarde e outros porque têm que administrar regulamente horários de remédios a noite. Ela lembra que a EJA é uma modalidade educacional que também tem inserida no programa a educação especial, dessa forma houve uma procura grande dessa modalidade, sendo um diferencial ofertado pela Secretaria de Educação de Penedo.

A Coordenadora da EJA, Catarina Sodó, explicou que após algumas reuniões com a Secretária Cintya Alves, houve a sensibilização por parte da gestora que decidiu pelo funcionamento com a turma da extensão da Escola Municipal de Ensino Básico Irmã Jolenta, que funcionará provisoriamente em uma sala no Complexo Educacional e Esportivo, onde também está sediada a Secretaria Municipal de Educação.

Com o início das aulas o resultado esperado deve ser percebido no decorrer do ano letivo, sendo dado todo o suporte necessário para os alunos no tocante a mobilidade e acessibilidade para aqueles que precisam. A Secretária Cintya Alves lembrou que os alunos têm o suporte de ônibus para buscá-los e deixá-los em seus pontos indicados pelos pais.

“A ansiedade foi grande por parte de todos, mas a tarde foi maravilhosa e de riquíssimas trocas de experiências. Trabalho realizado por uma equipe que tem amor e compromisso com a educação”, declarou emocionada Gleide Lima.

Fonte: Assessoria