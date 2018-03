Fiscalização apreende 11 animais silvestres na casa do Bispo de Penedo

Dois tucanos, dois periquitos-rei e sete jabutis foram apreendidos nesta sexta-feira (9) na casa do Bispo Dom Valério Breda, no município de Penedo, na região do Baixo São Francisco de Alagoas. A ação foi realizada pela Fiscalização Preventiva Integrada do Rio São Francisco (FPI) após uma denúncia anônima.

De acordo com o gerente de fauna do Instituto do Meio Ambiente (IMA), Epifácio Correia, os tucanos vieram da Amazônia.

“Da espécie Ramphastus Tucanus, eles são originariamente da região Norte do Brasil. Como estão sem as anilhas, provavelmente devem ter chegado aqui em Alagoas por meio do tráfico de animais silvestres”, explicou.

Segundo os fiscais, o Bispo alegou que, anos atrás, pessoas que não tinham condições de criar os tucanos os deixaram em sua casa e ele passou a cuidar dos bichos. Não foi passada informação sobre a origem dos outros animais.

Dom Valério Breda foi multado em R$ 46 mil por manter em cativeiro 11 animais silvestres.

O auto de infração foi lavrado com base no decreto federal n° 6.514/08, que fala da proibição de manter em cativeiro ou comercializar espécies da fauna silvestre ou nativa sem a devida autorização dos órgãos ambientais.

“Voltamos a dizer que qualquer animal silvestre só pode ser criado se for comprado em um criadouro licenciado. Não é permitida a criação de nenhuma espécie que não tenha origem legal comprovada”, reforçou correia.

Os tucanos serão levados para o Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) e receberão cuidados veterinários. Após isso, órgãos ambientais da região Norte serão contactados para saber quem pode receber as aves.

Já os jabutis e periquitos serão devolvidos à mata nativa de Alagoas após reabilitação.

Fonte: G1/AL