Número de trotes para o Samu de Alagoas cai 17% no primeiro bimestre de 2018

O número de trotes recebidos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Alagoas caiu 17,58% no primeiro bimestre de 2018, em comparação com o mesmo período do ano passado. A queda, diz o Samu, é resultado do trabalho de conscientização feito com crianças e adolescentes, os grupos que mais fazem esse tipo de ligação.

De acordo com os dados divulgados pelo Samu nesta sexta-feira (9), em janeiro e fevereiro de 2017, o serviço de socorro recebeu 119.758 ligações, sendo 83.279 trotes. Nos mesmos dois meses deste ano, foram recebidas 110.885 chamadas. Destas, 68.641 eram trotes. A queda é de quase 15 mil chamadas.

“Mesmo com essa diminuição significativa no número de trotes recebidos pelas duas centrais de regulação, em Maceió e Arapiraca, em 2018, os trotes ainda representam 61,9% das ligações totais recebidas. Isso demonstra que temos um longo caminho pela frente, para diminuir cada vez mais esse tipo de ligação”, afirma o major Dárbio Alvim, supervisor do Samu no estado.

Para fazer com que os índices continuem caindo, o serviço vem realizando dois projetos, o “Samu nas Escolas” e o “Conheça o Samu”, desenvolvidos em parceria com a Universidade Federal de Alagoas. O objetivo deles é conscientizar crianças e adolescentes para que só liguem se for realmente necessário.

Os dois projetos contam com a participação de 66 alunos dos cursos de Medicina, Enfermagem e Serviço Social de várias instituições de nível superior de Maceió. Até o fim do ano, 38 escolas serão visitadas.

“Durante cada ação, fazemos um trabalho de conscientização com esses jovens, mostrando noções de primeiros socorros e falando sobre as consequências do trote, que pode acabar custando a vida de alguém. Todo o projeto é pensado para que essas crianças possam chegar em casa e passar o que aprenderam para as pessoas que sejam do convívio diário, ampliando o alcance do Samu nas escolas”, explica Ana Toja, assistente social do Samu Maceió.

No ano passado, as ações do “Conheça o Samu” passaram pelas cidades de Maceió, Arapiraca, Murici e União dos Palmares.

