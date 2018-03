Semifinais do Campeonato Alagoano começam na quarta-feira, dia 14

A Federação Alagoana de Futebol (FAF) definiu, no início da noite desta quinta-feira, a programação dos jogos válidos pela fase semifinal do Estadual 2018. A segunda fase vai ser aberta na quarta-feira (14) da próxima semana, às 21h45, no Estádio Coaracy da Mata Fonseca, com a partida ASA x CSA.

O complemento da 1ª rodada é no dia 18 (domingo), com o jogo Coruripe x CRB, às 16h, no Estádio Gerson Amaral.

Os jogos da volta vão ser realizados nos dias 24 e 25 deste mês, faltando ser definido quem atua em um dia e quem atua em outro.

A fase classificatória, que foi encerrada nessa quarta-feira, apontou como classificados o CRB (1º), CSA (2º), ASA (3º) e Coruripe (4º colocado). E o cruzamento determina as partidas: 1º x 4º e 2º x 3º.

Fonte: Gazetaweb