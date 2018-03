Comunidade da Ponta Mofina ganha escola totalmente restaurada e climatizada

O prefeito de Penedo Marcius Beltrão (PDT), seguindo o cronograma de recuperação das escolas municipais, inaugurou mais um estabelecimento de ensino nesta sexta-feira, 09. A comunidade contemplada nesta oportunidade foi a do povoado Ponta Mofina.

O Município, por meio da Secretaria de Educação, investiu mais de R$ 300 mil na reforma total da Escola Municipal de Educação Básica Maria da Glória Pimenteira. Além de ter todas as salas climatizadas, foram substituídas esquadrias e portas, telhado, banheiros novos, pisos, revestimentos, mobiliário e pintura.

A Secretária Cintya Alves destacou o engajamento dos servidores no êxito de todos os projetos postos em prática pela Secretaria de Educação. “Tenho muito orgulho de fazer parte desta equipe. Também quero agradecer aos demais secretários, cada um deu sua parcela de contribuição neste projeto. Hoje é mais um dia de extrema felicidade para mim. Agradeço aos moradores da comunidade, que em todos os momentos são participativos. Cuidem e zelem deste patrimônio com muito carinho.”

Aos 35 anos, Vera Lúcia de Oliveira estudou na escola. Hoje, além de ser uma das responsáveis pela merenda das crianças, possui um filho de 07 anos matriculado. “Se fosse para dar uma nota, daria 1000. No meu tempo até o piso era no cimento bruto. Hoje, todas as salas estão com ar-condicionado. Estamos satisfeitos demais. Até para a limpeza tudo ficou mais fácil. Nossos filhos estudam em uma escola de verdade”, comemorou.

O chefe do Executivo também parabenizou todos os envolvidos em mais uma reinauguração. “Quero parabenizar à comunidade por receber de presente essa escola tão bonita que tantos alunos já formou, com ambientes adequados, climatizados, professores e servidores capacitados. E, acima de tudo, trazer um ambiente tolamente agradável para nossas crianças. Todos estão de parabéns, principalmente os moradores do povoado Ponta Mofina”, encerrou Marcius Beltrão.

A próxima escola que será reinaugurada é a do povoado Cooperativa II Núcleo, João Paulo VI. A entrega deverá acontecer na segunda quinzena de abril.

Por Roberto Miranda