Federação define datas da semifinal e barra torcida do ASA

O presidente da Federação Alagoana de Futebol (FAF), Felipe Feijó, disse, em entrevista ao repórter Orlando Batista, da Rádio Gazeta, que vai cobrar a devida punição a todos os envolvidos no ataque ao ônibus do CRB, na madrugada da última quinta-feira (8), após a vitória do time regatiano por 2×1 sobre o ASA, em Arapiraca.

Em nota, ele também anunciou que a Mancha Negra, torcida organizada do Gigante, está proibida de frequentar estádios alagoanos “até a apuração dos fatos”

– Vamos tomar providências de imediato. Acho que a torcida organizada do ASA não tem condições nenhuma de frequentar estádios de futebol. Solicitei o Boletim de Ocorrência, fotos e vídeos sobre o episódio, para que possamos enviar todo esse material para a promotoria responsável, em Arapiraca, e à Secretaria de Segurança Pública. Tenho dito, reiteradamente, que a violência no futebol só terá um fim quando os culpados forem verdadeiramente punidos.

Além do atacante Ruan – com um corte na cabeça -, os goleiros João Carlos e Edson Mardden também ficaram feridos após a ação criminosa na capital do Agreste.

Por outro lado, a entidade máxima do nosso futebol definiu, no início da noite passada, a programação dos jogos válidos pela fase semifinal do Estadual 2018. A segunda fase vai ser aberta na quarta-feira (14) da próxima semana, às 21h45, no Estádio Coaracy da Mata Fonseca, com a partida ASA x CSA.

O complemento da 1ª rodada é no dia 18 (domingo), com o jogo Coruripe x CRB, às 16h, no Estádio Gerson Amaral.

Os jogos da volta vão ser realizados nos dias 24 e 25 deste mês, faltando ser definido quem atua em um dia e quem atua em outro.

A fase classificatória, que foi encerrada nessa quarta-feira, apontou como classificados o CRB (1º), CSA (2º), ASA (3º) e Coruripe (4º colocado). E o cruzamento determina as partidas: 1º x 4º e 2º x 3º.

com Gazetaweb e Orlando Batista/Timaço