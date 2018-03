Violência: travesti é assassinada a pauladas na cidade de Craíbas

Uma travesti – identificada até o momento como Pamella – foi assassinada a pauladas, na manhã desta sexta-feira, 09, na cidade de Craíbas, agreste alagoano.

Segundo dados de testemunhas, populares encontraram o corpo da vítima próximo a uma barragem no Sítio Serrote, zona rural de Craíbas. Acredita-se que a vítima foi morta com pauladas na cabeça.

Após o achado de cadáver, equipes do 3º Batalhão de Polícia Militar (BPM) estiveram no local e isolou a cena do crime.

O Instituto de Criminalística realizou os primeiros levantamentos sobre o crime e o corpo foi recolhido ao IML de Arapiraca.

Os agentes do 62º Distrito Policial de Craíbas serão os responsáveis pela investigação do homicídio. A polícia quer a contribuição da população na elucidação do crime. Quem tiver informações sobre este homicídio deve entrar em contato através do 181.

Fonte: AL24horas