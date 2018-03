Alagoanos estão entre os convocados por Tite para enfrentar Rússia e Alemanha

O técnico da Seleção Brasileira convocou, nesta segunda-feira (12), os jogadores que vão entrar em campo pelo Brasil contra a Rússia e a Alemanha durante amistosos da Copa do Mundo. Com a ausência de Neymar, as novidades foram os jogadores Anderson Talisca e o alagoano William José. Roberto Firmino, também de Alagoas, está entre os convocados.

“Vejo como fato real não ter o Neymar, vamos direcionar nosso trabalho. Foi muito feliz o pai do Neymar em dizer que a primeira preocupação é com a saúde do atleta. Não se paga o preço de vencer com a saúde de alguém. É um jogador diferente, é Top 3. Mas equipe forte se faz independentemente de nomes. Força de equipe é fundamental e temos que ter força para suplantar adversidades, como essa, mas projetando tê-lo para a Copa”, afirmou Tite.

Sobre o número de jogadores que podem ir para a Copa, Tite ressalta que há entre 15 e 17 jogadores que estão encaminhados na Copa.

“Não tenho dúvidas, tenho oportunidades. Há 15, 16, 17 atletas, que pelo alto nível na Seleção e nos clubes, estão encaminhados na Copa. E existem outros que estão disputando. Geromel, Rodrigo Caio, Gil, Jemerson estão brigando. E só vai ser decidido lá na frente. Há um encaminhamento para Thiago, Marquinhos e Miranda. Na lateral tem Alex Sandro, Filipe Luís e Marcelo, três que jogam muito, dói deixar o Alex Sandro fora. Há o encaminhamento de alguns, mas com características diferentes, atletas que brigam. Lucas Lima, Diego, Luan, Giuliano, Rodriguinho, estão brigando. O momento pode determinar sua convocação”, falou.

Confira abaixo os convocados:

GOLEIROS

Alisson (Roma), Ederson (Manchester City) e Neto (Valencia)

LATERAIS

Marcelo (Real Madrid), Daniel Alves (PSG), Filipe Luis (Atlético de Madrid) e Fágner (Corinthians)

ZAGUEIROS

Marquinhos (PSG), Thiago Silva (PSG), Miranda (Inter de Milão), Pedro Geromel (Grêmio) e Rodrigo Caio (São Paulo)

MEIAS

Casemiro (Real Madrid), Willian (Chelsea), Fernandinho (Manchester City), Fred (Shakhtar Donetsk), Anderson Talisca (Besiktas), Paulinho (Barcelona), Philippe Coutinho (Barcelona) e Renato Augusto (Beijing Guoan).

ATACANTES

Gabriel Jesus (Manchester City), Roberto Firmino (Liverpool), Douglas Costa (Juventus), Taison (Shakhtar Donetsk) e Willian José (Real Sociedad).

