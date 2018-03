Codevasf abre inscrições para treinamento em Sistemas Hidráulicos de Irrigação Convencional e Localizada

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) é reconhecida internacionalmente pelos projetos públicos de irrigação que implanta e gerencia. Para compartilhar essa experiência, a Codevasf está ofertando o treinamento “Irrigação – Fundamentos de Projeto Básico de Sistemas Hidráulicos de Irrigação Convencional e Localizada”, que pretende capacitar profissionais das ciências agrárias, como engenheiros agrícolas, engenheiros agrônomos e técnicos agrícolas e agropecuários, de órgãos públicos e instituições privados que atuam em municípios da região de Penedo (AL) sobre tecnologia da engenharia de irrigação. A inscrição no curso é gratuita e ocorre até o dia 13 de março.

Para se inscrever no treinamento sobre tecnologia da engenharia de irrigação, os interessados devem entrar em contato com a 5ª Superintendência Regional da Codevasf em Alagoas, que fica situada em Penedo (AL), pelos telefones (82) 3551-9431 ou pessoalmente na sede da companhia.

Segundo o engenheiro agrícola da Codevasf Humberto de Sá Alves, organizador e facilitador do treinamento, a capacitação pretende apresentar a Codevasf, por meio da Gerência Regional de Irrigação (GRI), como agente público na extensão de tecnologia da engenharia de irrigação.

“Priorizamos a participação de profissionais das ciências agrárias de municípios que estejam a até uma hora de viagem até o local do curso em Penedo como forma de otimizar a participação dos interessados. Temos uma grande expertise em engenharia de irrigação e vamos compartilhar esses conhecimentos”, afirmou o engenheiro agrícola da Codevasf em Alagoas.

A capacitação será realizada no auditório da Codevasf em Penedo (AL) com início nesta quarta-feira, 14 de março, e prossegue nos dias 15, 21, 22, 28 e 29 de março; 25 e 26 de abril e 02, 03, 09, 10, 16, 17 e 23 de maio de 2018.

Entre os conteúdos que serão trabalhados no treinamento estão tipos de Irrigação, métodos e sistemas de irrigação, cálculo hidráulico, dimensionamento do sistema de irrigação, elaboração de projeto e parâmetros físicos do solo. Todo o material didático do curso, incluindo apostilas, será fornecido pela Codevasf.

Fonte: Assessoria