Criança de 4 anos é resgatada após se afogar em rio no município de Capela

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Alagoas fez o resgate de uma criança de 4 anos, na cidade de Capela, no Vale do Paraíba, após o garoto ter se afogado em um rio. Para essa ocorrência foram liberados a Unidade de Suporte Básico (USB) de Atalaia e o helicóptero do Samu Aeromédico.

A criança foi encaminhada para o Hospital Municipal de Capela e, após avaliação da equipe médica local, foi constado um afogamento de grau quatro. Por necessitar de maiores cuidados médicos, o Samu Aeromédico foi solicitado para fazer a transferência do garoto até o Hospital Geral do Estado (HGE), em Maceió.

De acordo com Claubiano Moura, médico do Samu Aeromédico, o quadro de saúde do menino era grave devido à quantidade de água aspirada para os pulmões. Em razão desse quadro, ele sofreu uma insuficiência respiratória aguda.

“Para reverter essa situação de instabilidade, fizemos os procedimentos de suporte de vida avançados, com a entubação do paciente, juntamente com a ventilação mecânica. Isso fez com que o quadro se estabilizasse e conseguíssemos transportar o garoto até o HGE”, afirmou o médico.

De acordo com o Boletim Médico divulgado pelo HGE nesta segunda-feira (12), a criança permanece entubada. Ela está sedada e permanece internada na UTI Pediátrica da unidade hospitalar.

