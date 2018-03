Homem é preso com pistola 380 depois de atirar em via pública no município de Batalha

Um homem foi preso depois de praticar um disparo em via pública na noite deste sábado (10) no Sítio Puxadinho, no município de Batalha, no Sertão de Alagoas. A prisão foi realizada pela Companhia de Operações Policiais Especiais do Sertão (Copes-Caatinga) e o Pelotão de Operações Especiais (Pelopes) do 7º BPM.

Segundo os policiais, as guarnições receberam a denúncia e ao chegar no local para verificar a ocorrência, o autor confessou a prática e informou que a arma utilizada no disparo estava dentro de seu veículo. Os policiais encontraram uma pistola 380 com seis munições intactas e onze munições deflagradas. Foi constatado também pela polícia de que o acusado não possui porte legal de arma de fogo.

O rapaz foi preso em flagrante e conduzido para a Delegacia Regional de Polícia (1ª-DRP) da cidade, onde foram realizados os procedimentos necessários.

com Radar 89