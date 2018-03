Ifal oferta vagas remanescentes para cursos técnico e superior

O Instituto Federal de Alagoas (Ifal) está com dois editais em vigência referentes à oferta de vagas remanescentes em processos seletivos para ingresso na instituição. As vagas são para o ensino superior e técnico. As inscrições vão até 16 de março para ambas as situações.

No edital de vagas remanescentes para cursos de graduação, há oportunidades no bacharelado de Engenharia Civil no Campus Maceió e de Engenharia Agronômica do Campus Piranhas, totalizando 16 vagas. A classificação, nesse caso, será por meio das notas obtidas nas edições 2015, 2016 ou 2017 do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). As inscrições devem ser feitas diretamente na unidade de ensino de interesse, nos locais e horários especificados em edital.

Já na seleção correspondente a cursos técnicos do instituto, as vagas são no curso de Agropecuária no Campus Satuba e Agroecologia no Campus Piranhas. Os candidatos interessados deverão se inscrever no endereço exame.ifal.edu.br e comparecer ao sorteio presencial das 39 vagas disponíveis, a ser realizado no dia 19 de março, às 10 horas, no campus onde optou concorrer.

Para mais informações, acesse os editais no portal do Ifal.

Com Assessoria