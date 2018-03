Renan nomeia Galba Novaes para o Procon e não descarta mudança no 1º escalão

O Diário Oficial do Estado trouxe, na edição desta segunda-feira (12), a nomeação do vereador de Maceió Galba Novaes de Castro Netto (MDB), para o cargo de diretor-presidente do Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor de Alagoas, o antigo Procon. O governador Renan Filho (MDB) explicou à Gazetaweb que Galba Netto tem capacidade técnica para assumir o cargo. Ele também informou que outras mudanças podem acorrer nos cargos de secretários, mas não “por ora”.

“Galba tem um excelente perfil para o Procon. É um jovem bem formado, com experiência parlamentar e capacidade técnica. Desejo a ele boa sorte e que faça, junto conosco, um grande trabalho”, respondeu o governador ao ser indagado sobre o que o levou a nomear o parlamentar para o cargo. Com a saída do medebista da Câmara de Maceió, a suplente de vereador Ana Hora deve assumir uma das cadeiras na Casa de Mário Guimarães.

O governador declarou, ainda, que a mudança no comando das pastas estaduais deve atingir, neste primeiro momento, a Secretaria de Educação, liderada pelo ex-prefeito de Arapiraca e vice-governador Luciano Barbosa.

“Ele deixa a Educação por imposição da legislação eleitoral”, explicou o Renan, acrescentando que até agora não há nomes para ocupar o comando da secretaria.

Até o momento, o vereador que deve deixar o cargo na Câmara de Maceió não se posicionou sobre o desafio de assumir o comando do Procon.

