SMTT Penedo altera rotas de coletivos no período noturno

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) alterou a partir da próxima quinta-feira (15), as rodas dos ônibus circular 1 e circular 2, que , passarão a ter um novo itinerário.

De acordo com a SMTT, a mudança ocorreu para atender à solicitação feita pela Coordenação da Universidade Federal de Alagoas (UFAL), com extensão situada na Escola Municipal Manoel Soares de Melo.

Novo itinerário:

CIRCULAR (01) –Saindo do comércio, sentido Av. Getúlio Vargas, Rodovia Engenheiro Joaquim Gonçalves, entrando no bairro Vitória, Cohab, pegando a Rodovia Engenheiro Joaquim Gonçalves, sentido Rodovia Antônio Cândido Toledo, percorrendo a Rua Duque de Caxias, Rua São Luiz, sentido Rodovia Engenheiro Joaquim Gonçalves, sentido Conjunto Madre Espírito Santo, Rosete Andrade, fazendo o retorno no Conjunto Dom Constantino, sentido Vale do São Francisco, Conjunto São José, Marisa Letícia, Mata Atlântica (01) e (02), Conjunto Vale do Marituba, Velho Chico, Cidade do Povo, Vila Matias, pegando a rua da Dismoto, Rodovia Engenheiro Joaquim Gonçalves, Trevo do Leto, Avenida Antônio Cândido Toledo, Avenida Wanderley, entrando ao lado do Mercado (15), Rua Nova, Gabriel, Rua João Ramalho, Avenida Getúlio Vargas, com ponto final no comércio.• CIRCULAR (02) – Saindo do comércio, sentido Av. Getúlio Vargas, Rodovia Engenheiro Joaquim Gonçalves, seguindo Travessa Castro Alves, passando em frente à Rádio Grande Rio FM, Rua João Ramalho, Gabriel, Rua Nova, sentido Supermercado (15), seguindo pela Rua da Aurora, pegando a Rodovia Engenheiro Joaquim Gonçalves, Trevo do Leto, entrando ao lado da Dismoto, sentido Cidade do Povo, Velho Chico I e I, Mata Atlântica I e II, Marisa Letícia, Conjunto São José, sentido Rosete Andrade, fazendo o retorno no conjunto Dom Constantino, voltando pela Rodovia Engenheiro Joaquim Gonçalves, Trevo do Leto, Rodovia Antônio Cândido Toledo, percorrendo a Rua Duque de Caxias, Rua São Luiz, retornando a Rodovia Engenheiro Joaquim Gonçalves, Trevo do Leto, Avenida Cândido Toledo, Avenida Wanderley, entrando ao lado do Super 15, Rua Nova, Gabriel, Rua João Ramalho, Avenida Getúlio Vargas, com o ponto final no comércio.

Fonte: Assessoria