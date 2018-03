Trabalhadores dos Correios em greve suspendem serviços em Alagoas

O Sindicato dos Trabalhadores da Empresa Correios e Telégrafos em Alagoas (Sintect-AL) anunciou nesta segunda-feira (12) o início da greve dos funcionários por tempo indeterminado. Os Correios confirmam a greve, mas ressaltam que ela é parcial e que 75% do efetivo estão trabalhando.

Parte dos funcionários que cruzaram os braços realizou um ato nesta manhã em frente ao Centro de Distribuição Domiciliar Ponta Verde, em Maceió, que foi fechado e teve os serviços suspensos. As principais reclamações da categoria são a sobrecarga de trabalho e o valor do plano de saúde.

“O último concurso aconteceu em 2011 e de lá pra cá saíram mais de 300 trabalhadores e as vagas não foram repostas, causando uma deficiência muito grande na entrega de correspondências. Além disso, as condições de trabalho são péssimas”, afirma o presidente do sindicato, Altannes Holanda.

Por meio de nota, a empresa afirmou que “entende o movimento atual como injustificado e ilegal, pois não houve descumprimento de qualquer cláusula do acordo coletivo de trabalho da categoria” (veja a íntegra ao final do texto).

Segundo o sindicato, 900 funcionários aderiram à greve, mas somente no final do dia deve ser divulgado um balanço da quantidade de agências fechadas. Já a empresa afirma que a maioria delas está aberta, mas não deu um número exato.

Os grevistas cobram a realização de novas contratações e dizem que cerca de 300 funcionários deixaram seus postos nos últimos anos. “No último concurso foram feitos cadastro de reserva. Então eles podem contratar novos funcionários”, questiona Holanda.

O vice presidente do sindicato, Alysson Guerreiro, disse que o plano de saúde da categoria é coparticipação, mas que o valor do plano foi reajustado e ficou muito alto.

“Está muito difícil de arcar. Um trabalhador paga R$ 200 duzentos reais hoje pelo plano dele, da esposa e de dois filhos. Só que agora a empresa fala que o custo aumentou e repassou isso para os trabalhadores. Esse mesmo trabalhador de R$ 200 agora terá que pagar R$ 800”, diz.

No início da tarde, o Ministério Público do Trabalho (MPT) em Alagoas informou que instaurou procedimento para investigar a falta de condições de trabalho e outras irregularidades denunciadas pelos grevistas ao procurador-chefe do MPT, Rafael Gazzaneo.

Confira abaixo a nota dos Correios na íntegra:

Nota dos Correios sobre a paralisação de empregados

Os Correios vêm a público prestar esclarecimentos sobre a paralisação de empregados que está ocorrendo nesta segunda-feira (12). Mesmo reconhecendo que a greve é um direito do trabalhador, a empresa entende o movimento atual como injustificado e ilegal, pois não houve descumprimento de qualquer cláusula do acordo coletivo de trabalho da categoria.

Com o objetivo de ganhar a opinião pública, as representações dos trabalhadores divulgaram uma extensa pauta de reivindicações que nada têm a ver com o verdadeiro motivo da paralisação de hoje: a mudança na forma de custeio do plano de saúde da categoria.

O movimento está relacionado, essencialmente, às discussões sobre o custeio do plano de saúde da empresa, que atualmente contempla, além dos empregados, dependentes e cônjuges, também pais e mães dos titulares. O assunto foi discutido exaustivamente com as representações dos trabalhadores desde outubro de 2016, tanto no âmbito administrativo quanto em mediação pelo Tribunal Superior do Trabalho, que apresentou proposta aceita pelos Correios mas recusada pelas representações dos trabalhadores. Após diversas tentativas de acordo sem sucesso, a empresa se viu obrigada a ingressar com pedido de julgamento no TST.

Para se ter uma ideia, hoje os custos do plano de saúde dos trabalhadores representam 10% do faturamento dos Correios, ou seja, uma despesa da ordem de R$ 1,8 bilhão ao ano.

No momento, a empresa aguarda uma decisão por parte daquele tribunal. A audiência está marcada para a tarde de hoje.

Crise financeira – Conforme amplamente divulgado pelos meios de comunicação, os Correios enfrentam uma grave crise financeira, fruto da queda expressiva do volume de correspondências, objeto de monopólio, e da falta de investimentos em novos negócios, nos últimos anos, que garantissem não só a competitividade, mas também a sustentabilidade da empresa. Estes, dentre outros fatores, vêm repercutindo nas contas dos Correios e, neste momento, um movimento dessa natureza serve apenas para agravar ainda mais a situação delicada da estatal e, consequentemente, de seus empregados.

Serviço – A paralisação parcial, iniciada nesta segunda-feira (12) por alguns sindicatos da categoria, ainda não tem reflexos nos serviços de atendimento dos Correios. Até o momento, a maioria das agências, inclusive nas regiões que aderiram ao movimento, estão abertas e todos os serviços estão disponíveis.

Neste fim de semana (10 e 11), os Correios já colocaram em prática seu Plano de Continuidade de Negócios, de forma preventiva, para minimizar os impactos à população. A paralisação está concentrada na área de distribuição — levantamento parcial realizado na manhã de hoje mostra que 87,15% do efetivo total dos Correios no Brasil está presente e trabalhando — o que corresponde a 92.212 empregados, número apurado por meio de sistema eletrônico de presença. Em Alagoas, 75% do efetivo estão presentes e trabalhando – o que corresponde a 728 empregados.

Fonte: G1/AL