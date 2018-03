PGSUS tem aula inaugural na próxima segunda-feira (19)

A partir da próxima segunda, 19 de março, Penedo se transformará na Capital Nacional da Inovação em Qualificação Médica, quando acontecerá a solenidade de lançamento e aula inaugural do PGSUS: Programa de Pós-Graduação Médica no Âmbito do SUS, uma iniciativa da Prefeitura de Penedo, juntamente com o Núcleo de inovação, tecnologia Carlos Chagas e a Unirio-Universidade Federal do Rio de Janeiro.

O evento será realizado a partir das 14h30 min, no Theatro Sete de Setembro, localizado na Avenida Floriano Peixoto, Centro Histórico do município ribeirinho.

O PGSUS é um programa de inovação em Pós-graduação médica Latu sensu no âmbito do sus, com atuação em rede, que aplica sistemas de inovação nos serviços, nos processos, na estrutura organizacional e principalmente na divulgação de resultados.

De acordo com os realizadores, tratar-se de um programa transformador de inovação e qualificação nas áreas de Urgência e emergência, e Saúde da família e comunidade, na qual a cidade de Penedo será a primeira a implantar um programa dessa magnitude, transformando-a na capital da inovação medica “Innovation Medical City”, com a participação de instituições públicas e privadas, especializadas em qualificação médica.

