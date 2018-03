Presidente do Detran-AL anuncia que servidores decidiram pôr fim à greve

O diretor-presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Alagoas (Detran-AL), Antonio Carlos Gouveia, afirmou em entrevista ao AL TV 1ª Edição nesta quarta-feira (14) que os servidores do órgão decidiram em assembleia pôr fim à greve, que já durava mais de um mês, e que o atendimento ao público volta ao normal na quinta (15).

“O bom senso prevaleceu. Os servidores e o sindicato entenderam a dificuldade que o governo tem em majorar qualquer situação de salário e, obviamente, essa pauta continua aberta para que, na terça-feira próxima, na Secretaria de Planejamento, voltemos a conversar”, disse Gouveia.

Em contato com o G1, o presidente do Sindicato dos Servidores do Detran de Alagoas (Sinsdal), Roberto Martins, confirmou a informação. “Nós também teremos a devolução dos salários de fevereiro. Dependendo do resultado das negociações com o governo, se não chegarmos a um acordo, podemos paralisar as atividades novamente”.

Martins disse ainda que o desembargador Tutmés Airan, do Tribunal de Justiça de Alagoas (TJ-AL) continua acompanhando as tentativas de acordo entre a categoria e o Estado.

Na última segunda (12), os grevistas tiveram os salários cortados, segundo a Secretaria de Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio (Seplag). No mesmo dia, o sindicato havia informado que a categoria iria recorrer na Justiça.

As principais cobranças da categoria eram a realização de concurso público, revisão do plano de carreira e autonomia administrativa do órgão.

Desde o dia 1º de fevereiro, quando teve início a greve, todos os serviços do órgão estão suspensos. Apenas o atendimento on-line continuava em funcionamento.

O presidente do Detran informou que agora vai se reunir com os diretores de cada setor para traçar um plano de retomar os processos parados e dar celeridade aos serviços.

“Vamos fazer uma força-tarefa para recompor esses 40 dias de perda e de prejuizo para a população, criando um ambiente através do site para motivar um agendamento, quer seja de vistorias, quer seja de serviços, toda uma estratégia, inclusive com horário estendido do órgão e aos sábados também”, afirmou Gouveia.

