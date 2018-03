Escola de Governo sedia curso sobre qualidade de vida no trabalho para servidores públicos de Penedo

Na próxima terça-feira (20), a Escola de Governo da Procuradoria Geral do Município realizará um curso para capacitar os servidores públicos de Penedo com o tema: Qualidade de vida no trabalho. A capacitação terá carga horaria de 8h com 35 participantes, das 8h às 12h e 13h às 17h.

De Acordo com a organização do curso, o mesmo tem como objetivo capacitar o participante para a qualidade de vida no ambiente de trabalho e na sociedade, pelo conhecimento de programas que abrangem o tema e a mudança de comportamento em relação à saúde, trabalho e lazer.

A qualidade de vida no trabalho na atualidade, se tornou um ponto de extrema importância para a melhoria do desempenho dos funcionários, tanto no setor publico, quanto privado. Dessa forma, a realização do curso é motivada pela importância fundamental do tema, pois funcionários motivados trabalham melhor, colaborando também com a produtividade de toda equipe.

A Escola de Governo da Procuradoria Geral do Município- PGM, desde sua inauguração em agosto de 2017 , tem realizado diversos cursos e capacitações para os servidores públicos municipais com diversos temas entre esses: processo administrativo, cerimonial, licitação, entre muitos outros.

Fonte: Assessoria