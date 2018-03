Penedo sediou reunião da COSEMS-AL na Casa de aposentadoria

Penedo sediou na manhã dessa quinta-feira (15), na Casa de aposentadoria uma reunião do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Alagoas (COSEMS-Al), das 5ª e 6ª CIR. A reunião contou com a presença dos secretários de saúde dos municípios, do Secretário de Saúde de Penedo Pedro Madeiro e do Prefeito de Penedo Marcius Beltrão. Na pauta do encontro diversas decisões, ligadas assuntos de interesses dos municípios envolvidos, a exemplo de deliberações sobre medicamentos, pactuações e fortalecimentos dos serviços, assim como a criação do calendário definido de reuniões para o ano vigente, entre outras demandas.

A CIR é uma instância de Co-gestão no espaço regional com o objetivo de constituir um canal permanente e contínuo de negociação e decisão entre os gestores municipais e o estado, para constituição de rede regionalizada. A 5ª Região de Saúde é formada pelos municípios de Anadia, Boca da Mata, Campo Alegre, Junqueiro, Roteiro, São Miguel dos Campos e Teotônio Vilela. Já a 6ª Região de Saúde é composta pelos municípios de Coruripe, Feliz Deserto, Igreja Nova, Jequiá da Praia, Penedo, Piaçabuçu, Porto Real do Colégio e São Braz.

Durante a reunião o Secretário Municipal de Saúde Pedro Madeiro, destacou a importância do encontro e abordou entre outros temas, o recadastramento dos pacientes com glaucoma que devem ser feitos pelos municípios, ao qual Penedo já concluiu com êxito. Além disso falou sobre o Conisul e a compra de medicamentos, ao qual a maioria dos municípios presentes, já fazem parte.

O Prefeito de Penedo, Marcius Beltrao, presente ao evento convidou a todos para a aula inaugural do PGSUS- Pós graduação médica no âmbito do SUS, na próxima segunda-feira (19), no Theatro Sete de Setembto, um programa inovador desenvolvido em parceria com a Fundação Carlos Chagas e a Unirio-Universidade federal do Rio de Janeiro. O Prefeito afirmou que fez questão de estar presente ao encontro, para dar boas vindas a todos os secretários de saúde, também detalhou o PGSUS, explicando como a pós graduação funcionará e os benefícios para Penedo e para os médicos participantes que se especializarão no SUS.

“Desenvolvemos cursos de pós-graduação médica nas áreas de Urgência e emergência, e Saúde da família e comunidade, estamos oferecendo uma bolsa para o medico se especializar, o município abriu um edital para alunos e preceptores. Com isso além da bolsa, o medico irá receber um diploma da Unirio, o município vai ganhar um médico de mais qualidade, que melhor atenderá a população. Os médicos apreenderão na própria unidade de saúde e terão suas dúvidas tiradas pelos preceptores, juntamente com diversos médicos de outras partes do Brasil e do mundo e com as diversas instituições envolvidas no projeto.” Explicou.

