Estado divulga resultado provisório do teste de aptidão física para o concurso do CB

O Governo de Alagoas, por meio da Secretaria de Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio (Seplag), divulgou, na manhã desta sexta-feira (16), o resultado provisório do teste de aptidão física feito pelos candidatos que estão concorrendo às vagas do concurso público para o Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas. O resultado foi divulgado no Diário Oficial do Estado (DOE).

Conforme a publicação, esta é uma relação provisória, na qual constam as informações dos candidatos aprovados no teste físico, referente às vagas para os cargos de oficial combatente e de soldado combatente. O resultado pode ser acompanhado pelo número de inscrição e nome do candidato, que está em ordem alfabética.

“Ressaltamos que todo o processo de realização dos concursos tem sido feito com base, sobretudo, na transparência”, salienta o secretário titular da Seplag, Fabrício Marques Santos.

Os candidatos que tiverem algum problema quanto às informações da publicação, deverão entrar com recurso contra o resultado provisório do teste de aptidão física no período de 19 a 23 de março de 2018, das 8h às 12h, no Quartel do Comando-Geral do Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas, localizado no Trapiche da Barra.

Ainda de acordo com a publicação, no recurso o candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em sua defesa. O recurso considerado inconsistente ou intempestivo será preliminarmente indeferido.

Resultado final

Ainda de acordo com a Seplag, o resultado final deve publicado no DOE e divulgado no site do Cebraspe no dia 13 de abril.

Fonte: Agência Alagoas