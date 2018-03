Previsão é de sol e temperaturas altas neste fim de semana em AL

A meteorologia prevê tempo bom para quem quer pegar uma praia neste fim de semana em Alagoas. É que, a previsão é de sol forte e temperaturas altas em todas as regiões do estado.

A informação foi divulgada nesta sexta-feira (16) pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Semarh).

No sábado (17), o sol predomina nas regiões do Litoral, Zona da Mata, Agreste e Sertão. Só no Litoral, a temperatura máxima chega aos 32º C, e no Sertão, 36º C.

Já no domingo (18), o tempo continua aberto e com sol. A máxima continua na casa dos 32ºC no Litoral, e no Sertão, 36ºC.

Fonte: G1/AL