Ufal terá concursos com 59 vagas para professores com salários de até R$ 9,5 mil

A Universidade Federal de Alagoas (Ufal) está com inscrições abertas para concursos de professores auxiliares, assistentes e adjuntos efetivos com remunerações entre R$ 2.425 e R$ 9.525. São 59 vagas distribuídas entre os campi de Arapiraca, Sertão e A. C. Simões, em Maceió.

São dois editais, um para o concurso que vai selecionar profissionais para a capital e o outro para o interior (veja os editais nos links abaixo). Os interessados devem se inscrever no site da Copeve até o dia 9 de abril. As taxas de inscrição variam de R$ 60,63 a R$ 239,64.

Os candidatos podem solicitar a isenção da taxa até 4 de abril. A previsão é que as provas sejam aplicadas a partir de 13 de maio.

Para os campi Sertão e Arapiraca, são 28 vagas, sendo 19 para professor auxiliar e 9 para adjunto. Clique aqui para ver o edital.

As áreas disponíveis são:

macroeconomia;

administração pública com ênfase em gestão de serviços públicos;

filosofia;

reumatologia;

urologia;

psiquiatria;

pneumologia;

medicina da família e comunidade;

pediatria;

patologia clínica;

hematologia e oncologia;

infectologia;

ginecologia e obstetrícia;

gastroenterologia;

clínica médica;

anatomia patológica;

anestesiologia;

gestão em engenharia da produção 2;

engenharia de software;

gestão em engenharia da produção 1;

gestão e sistemas de informação;

matemática.

Já para Maceió, são 31 vagas disponíveis, sendo três para professor assistente e 28 para adjunto. Clique aqui para ver o edital.

As áreas disponíveis são:

agroecologia;

implantação e condução de povoamentos florestais;

máquinas de fluxo;

geração e propulsão;

educação infantil;

estágio supervisionado e metodologia do ensino de história;

saberes e metodologias do ensino de geografia;

ciências do ambiente e gestão ambiental;

eletrotécnica;

instrumentação e controle;

engenharia de processos químicos;

geociências;

processos biotecnológicos;

saúde coletiva;

estudos literários;

língua francesa;

hematologia;

arquitetura e urbanismo;

gestão da produção;

mercado e estratégia;

fundamentos do trabalho profissional;

ciência da computação;

biofísica e fisiologia;

interpretação teatral;

piano e teoria musical;

teoria e prática da dança;

síntese e caracterização de materiais funcionais para fotônica;

teoria da matéria condensada;

geografia Física;

análise;

álgebra;

geometria diferencial;

sistema dinâmico e computação gráfica;

ensino de matemática;

química orgânica.

Fonte: G1/AL