Com vitória, CRB aumenta vantagem para semifinal

O jogo deste domingo foi definido em chutes de longe. O Coruripe abriu o placar no primeiro tempo, com Palhinha, de pênalti, e o CRB virou na etapa final com dois belíssimos gols. Juninho Potiguar e Ayrton fizeram a diferença no Gerson Amaral. A vitória por 2 a 1 dá a vantagem ao Galo de perder até por um gol de diferença na partida de volta da semifinal, marcada para domingo, às 16h, no Rei Pelé.

O CRB tinha a vantagem do empate na soma dos dois resultados da semifinal. Melhorou até a situação com a vitória em Coruripe por 2 a 1. Só deixa de chegar à decisão se for batido por dois ou mais gols de diferença em Maceió.

O CRB volta a jogar na próxima quinta, às 19h, pelo Nordestão. Vice-líder do Grupo A, com sete pontos, o Galo vai encarar o Confiança no Batistão, em Aracaju.

Fonte: Globoesporte