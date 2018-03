Policial militar aposentado é atropelado e morre no litoral Sul de Alagoas

José Ronaldo Souza, subtenente aposentado da Polícia Militar de Alagoas, morreu no início da tarde deste domingo (18), após ser atropelado no município de Roteiro, no litoral Sul de Alagoas.

De acordo com testemunhas, José Ronaldo, estava pedalando com amigos pelo acostamento de um trecho entre as rodovias AL 220 e BR 101, próximo à Praia do Gunga.

Durante o trajeto, ele foi atingido por um veículo Chevrolet Onix de cor branca que colidiu na traseira na traseira da bicicleta.

Amigos de Ronaldo informaram que após o acidente, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu antes do socorro.

Equipes dos institutos Médico Legal (IML) e de Criminalística (IC) estiveram no local para a realização dos procedimentos necessários.

com Já é Notícia