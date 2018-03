Três alagoanos estão entre os 40 vereadores assassinados entre 2017 e 2018

Um levantamento realizado e divulgado pelo portal G1, com base em registros publicados via imprensa em todo o Brasil, apontou que pelo menos 40 políticos municipais morreram desde 2017, no Brasil. A última vítima foi a vereadora Marielle Franco (PSOL/RJ). Em Alagoas, três desses foram assassinados.

Os alagoanos mortos foram os vereadores Nerival Oliveira Silva (PMDB), de Craíbas, morto no dia 7 de maio do ano passado; Adelmo Rodrigues de Melo (PSD) – o Neguinho Boiadeiro – no dia 9 de novembro e Tony Carlos Silva de Medeiros (PR) – o Tony Pretinho – no dia 15 de dezembro. Os dois últimos, de Batalha.

Além das mortes dos políticos municipais elencadas pelo portal, o PSOL, partido ao qual Marielle Franco era filiada, denunciou outras 24 mortes de pessoas envolvidas em movimentos sociais desde 2016. Entre as vítimas, supostamente assassinadas por causa das atividades políticas que desenvolviam, eram quilombolas, indígenas, sindicalistas ou relacionadas ao Movimento dos Sem Terra.

Conforme relata o G1, somente no período eleitoral de 2016, a violência contra candidatos atingiu pelo menos 17 estados e levou a 28 mortes. Naquele ano, cerca de 25 mil militares das Forças Armadas foram designados para garantir a segurança das eleições.

“Essas execuções acontecem em momentos em que há uma disputa pelo controle social da população de modo mais amplo, quando se tenta intimidar não só o adversário, grupo rival ou polícia, mas também a sociedade. É a tentativa de impor uma regra paralela tão ou mais poderosa do que a regra legal”, avaliou em entrevista ao G1 o doutor em sociologia Francisco Amorim, Pesquisador do Grupo de Violência e Cidadania da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

Confira a lista de políticos assassinados desde 2017, conforme levantamento realizado pelo G1:

2017

Marcos Santos Rocha, ex-prefeito de Pau Brasil (BA)

Alexandro Pereira da Silva, vereador de Santa Helena de Minas (MG)

Marcos Fernandes, ex-prefeito de Umarizal (RN)

Francisco Vicente de Souza, prefeito Candeias do Jamari (RO)

Claudeir dos Santos, ex-vereador de Poço Redondo (SE)

Élpido da Silva Meira, ex-vereador de Colniza (MT)

Antônio Marcos dos Santos, vereador de Santo Antônio do Monte (MG)

Paulo Chaves Marinho, vereador de Rio Maria (PA)

Diego Kolling, prefeito de Breu Branco (PA)

Nilson Pereira de Toledo Filho, ex-vereador de Borda da Mata (MG)

Jones William, prefeito de Tucuruí (PA)

Manoel Francisco Soares Almeida, vereador em Pau d’Arco (PA)

Adelmo Rodrigues de Melo, vereador em Batalha (AL)

Fabiano de Freitas Figueiredo, vereador de Guará (SP)

Tony Pretinho, vereador em Batalha (AL)

Antônio José Denadai, ex-vereador de Vitória (ES)

Esvandir Antônio Mendes, prefeito de Colniza (MT)

Manoel Mariano de Sousa, ex-prefeito de Barra do Corda (MA)

Kedson Rodrigues, vereador de Governador Nunes Freire (MA)

Jailton Martins de Carvalho, vereador de Carira (SE)

Wilson Portilho da Cunha, vereador licenciado de Goianésia (GO)

Jucely Alves Arrais, vereadora de Aiuaba (CE)

Cristóvão Silveira, ex-vereador de Campo Grande (MS)A

demir Carlos Patel, vereador de Brunópolis (SC)

José Roberto Cavalcante, vereador de Tomé-Açú (PA)

Nerivan de Oliveira Silva, vereador de Craíbas (AL)

Miguel Sampaio Soares, vereador de Anajatuba (MA)

Erialdo Araújo Feitosa, ex-verador de Juazeiro do Norte (CE)

Eliseu de Souza Leal, ex-vereador de Santa Maria do Oeste (PR)

Edilson Ferreira dos Santos, ex-vereador de São Miguel do Tocantins (TO)

Neuri Carlos Persch, ex-prefeito de Ministro Andreazza (RO)

Luiz Carlos Machado, ex-prefeito de Porto Alegre do Norte (MT)

José Paulo da Silva, ex-prefeito de Mogeiro (PB)

2018

Adriano Ribeiro dos Santos, ex-vereador de Erechim (RS)

Aldair Silva Andrade, ex-vereador de Porto Seguro (BA)

Jorge Cunha, vereador de Apicum-Açu (MA)

Everaldo Batista, ex-vereador de Parintins (AM)

Elton Alexandre de Aguiar Matta, vereador de Barra do Jacaré (PR)

Miguel Calixto, vereador de Barra do Jacaré (PR)

Marielle Franco, vereadora do Rio de Janeiro (RJ)

com agências