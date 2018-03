Codevasf inicia treinamento sobre irrigação em Penedo

Profissionais das ciências agrárias, como técnicos agrícolas e agropecuários e engenheiros agrônomos e agrícolas de municípios do Baixo São Francisco alagoano e sergipano, iniciaram nesta semana o treinamento “Irrigação – Fundamentos de Projeto Básico de Sistemas Hidráulicos de Irrigação Convencional e Localizada” promovido pela Gerência Regional de Irrigação da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) em Alagoas. A capacitação ocorre até o mês de maio, com atividades teóricas e práticas, na sede da Superintendência Regional da Codevasf em Penedo (AL).

Entre os conteúdos trabalhados na abertura do treinamento estavam a importância da irrigação para as atividades agrícolas, métodos e sistemas de irrigação e propriedades físicas do solo como embasamento para a irrigação.

“Normalmente costuma-se confundir o que são métodos de irrigação com sistemas de irrigação. Para esclarecer essa questão, trabalhamos nesse primeiro momento para fazer uma distinção entre os termos. Já o entendimento acerca das propriedades físicas do solo permite um melhor manejo da irrigação e também a elaboração de bons projetos. Sem entendimento desses fatores, não é possível projetar uma irrigação eficiente”, afirma o engenheiro agrícola da Codevasf em Alagoas Humberto de Sá Alves, organizador e facilitador do treinamento.

A capacitação tem a participação de profissionais das ciências agrárias de diversos municípios de Alagoas e também de Sergipe, como técnicos agrícolas e agropecuários e engenheiros de secretarias municipais de Agricultura, de empresas privadas e também das superintendências regionais da Codevasf em Alagoas e Sergipe.

Entre os participantes do treinamento está o técnico agrícola da Secretaria Municipal de Agricultura de Piaçabuçu Edilson dos Santos, que acompanha cultivos de coco, mandioca e hortaliças no município. “Esse curso é de grande aproveitamento para mim como técnico agrícola, que estou dia a dia com os agricultores no campo. Pretendo agora levar esses conhecimentos para eles. Um exemplo é o conteúdo sobre solo, que devo levar para aplicar com os agricultores de Piaçabuçu”, aponta.

O treinamento prossegue no auditório da Codevasf em Penedo nos dias 21, 22 e 28 de março; 25 e 26 de abril e 02, 03, 09, 10, 16, 17, 23 e 24 de maio de 2018. A capacitação trabalhará ainda com conteúdos como cálculo hidráulico, dimensionamento do sistema de irrigação e elaboração de projeto. Todo o material didático do curso, incluindo apostilas, foi fornecido pela Codevasf.

